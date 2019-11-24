WikiLeaks разоблачает ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
WikiLeaks предала огласке изобличающее письмо одного из сотрудников миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии ее руководителю Роберту Фэйрвезеру. Автор сообщает, что в отчетах коллег содержатся данные, искажающие реальное положение дел, сообщает РИА Новости.
Сотрудник ОЗХО считает, что в докладе руководству о химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте содержатся неполные или искаженные данные и некорректные выводы, информация приводится избирательно.
Так, автор письма рассказывает, что при анализе в Сирии были обнаружены лишь малые частицы хлора, которые можно найти в обычном отбеливателе. При этом в отредактированную часть отчета данная информация не включена. Подобную манипуляцию информацией он называет лицемерием.
Эксперт отмечает, что до руководства не доведены сведения о симптомах пострадавших, не характерные для пострадавших от химического отравления, и другие подробности. По мнению автора, все это ставит под сомнение авторитет организации.
WikiLeaks заявляет, что корректировка доклада могла быть сделана с подачи главы ОЗХО на тот момент – турецкого дипломата Ахмета Узюмджю.
Напомним, Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия на территории Сирии, чтобы оправдать собственную агрессию против этой страны. Главным инструментом химических называют организацию «Белые каски».
Ранее экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин в эфире НСН пояснил, как Би-би-си подготовило почву для доклада ОЗХО по химатаке в Думе.
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