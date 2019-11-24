WikiLeaks разоблачает ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии

Так, автор письма рассказывает, что при анализе в Сирии были обнаружены лишь малые частицы хлора, которые можно найти в обычном отбеливателе. При этом в отредактированную часть отчета данная информация не включена. Подобную манипуляцию информацией он называет лицемерием.

Эксперт отмечает, что до руководства не доведены сведения о симптомах пострадавших, не характерные для пострадавших от химического отравления, и другие подробности. По мнению автора, все это ставит под сомнение авторитет организации.

WikiLeaks заявляет, что корректировка доклада могла быть сделана с подачи главы ОЗХО на тот момент – турецкого дипломата Ахмета Узюмджю.