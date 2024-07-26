Welt: ВС РФ ежедневно продвигаются вперед на Донбассе

Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне проведения спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

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Он отметил, что русским почти каждый день удается занимать маленькие деревни на Донбассе, что помогает им продвигаться вперед и иметь преимущество.

Журналист подчеркнул, для украинской стороны в зоне СВО сложилась крайне трудная ситуация, а российские военные оказывают колоссальное давление на ВСУ – сейчас украинские военные утратили контроль.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по складу ВС Украины в Краматорске ДНР нанесен удар, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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