Welt: ВС РФ ежедневно продвигаются вперед на Донбассе
Российские военные активно продвигаются вперед и занимают новые позиции в зоне проведения спецоперации, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
Он отметил, что русским почти каждый день удается занимать маленькие деревни на Донбассе, что помогает им продвигаться вперед и иметь преимущество.
Журналист подчеркнул, для украинской стороны в зоне СВО сложилась крайне трудная ситуация, а российские военные оказывают колоссальное давление на ВСУ – сейчас украинские военные утратили контроль.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по складу ВС Украины в Краматорске ДНР нанесен удар, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru