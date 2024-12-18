«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, даёт деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — заявила дипломат. Захарован указала, что США ни разу не осудили ни одного совершённого Украиной теракта или спланированного убийства.

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт. В СБУ назвали погибшего при теракте Кириллова законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

