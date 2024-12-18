Вызывает смех: Захарова прокомментировала заявление США о непричастности к убийству Кириллова
Заявление американских властей о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызывает смех, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Так она отреагировала на слова официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, даёт деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — заявила дипломат. Захарован указала, что США ни разу не осудили ни одного совершённого Украиной теракта или спланированного убийства.
Ранее стало известно, что спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт. В СБУ назвали погибшего при теракте Кириллова законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru