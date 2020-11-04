Выборы в США проходят спокойно, очередей нет

Жители США выбирают главу государства.

Голосование в Вашингтоне на всеобщих выборах проходит в целом очень спокойно, а длинных очередей на участках не наблюдается, передает корреспондент ТАСС.

По словам сотрудников избиркомов, многие жители американской столицы предпочли голосовать досрочно или же отправить свои бюллетени по почте.

Аналогичная ситуация на других участках страны.

Таким образом, процесс растянулся на несколько дней, а значит массового наплыва избирателей не было ни на завершающем этапе досрочного голосования 2 ноября, ни в сам день выборов.

Напомним, к этому часу более 100 млн американцев воспользовались правом проголосовать досрочно на всеобщих выборах.

Проект, курируемый профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, подсчитал, что около 64,5 млн проголосовали по почте, и только 35,7 млн посетили избирательные участки лично.

