СМИ: Выборы в Госдуму не будут проводить досрочно

В Кремле не видят смысла в переносе даты выборов в Госдуму. Ожидается, что федеральная кампания пройдет в установленные законодательством сроки в сентябре 2021 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в АП.

По словам собеседника издания, единственным вариантом досрочных выборов было их проведение в сентябре 2020 года. «Все заявления о том, что выборы перенесут,— это просто троллинг. Это не дает никаких плюсов», – передает источник «Коммерсанта».

Тем не менее, некоторые источники газеты утверждают, что в российском руководстве все еще остались сторонники досрочного думского голосования. Так, на окончательное решение может повлиять обстановка в США, в случае победы на выборах кандидата от демократической партии Джо Байдена.

Кроме того, о возможном переносе говорила глава ЦИК Элла Памфилова, объясняя предложение тем, что в апреле проще установить единые недельные каникулы для школьников.

Предложение о возможном переносе даты выборов в Госдуму с сентября на апрель 2021 года впервые было озвучено 10 марта при обсуждении конституционных поправок. Эксперты полагают, что, в случае консенсуса лидеров парламентских партий, такая инициатива могла быть принята. Однако лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил против. Президент Владимир Путин призвал не принимать поправку о переносе, если в Госдуме нет консенсуса по этому вопросу.

