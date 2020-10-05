СМИ: Выборы в Госдуму не будут проводить досрочно
В Кремле не видят смысла в переносе даты выборов в Госдуму. Ожидается, что федеральная кампания пройдет в установленные законодательством сроки в сентябре 2021 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в АП.
По словам собеседника издания, единственным вариантом досрочных выборов было их проведение в сентябре 2020 года. «Все заявления о том, что выборы перенесут,— это просто троллинг. Это не дает никаких плюсов», – передает источник «Коммерсанта».
Тем не менее, некоторые источники газеты утверждают, что в российском руководстве все еще остались сторонники досрочного думского голосования. Так, на окончательное решение может повлиять обстановка в США, в случае победы на выборах кандидата от демократической партии Джо Байдена.
Кроме того, о возможном переносе говорила глава ЦИК Элла Памфилова, объясняя предложение тем, что в апреле проще установить единые недельные каникулы для школьников.
Предложение о возможном переносе даты выборов в Госдуму с сентября на апрель 2021 года впервые было озвучено 10 марта при обсуждении конституционных поправок. Эксперты полагают, что, в случае консенсуса лидеров парламентских партий, такая инициатива могла быть принята. Однако лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил против. Президент Владимир Путин призвал не принимать поправку о переносе, если в Госдуме нет консенсуса по этому вопросу.
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