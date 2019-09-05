Выборы и социальное самочувствие. Зачем власти байка о четырехдневке

Всесторонне обсудить предложение о введении четырехдневной рабочей недели предложила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе Восточного экономического форума. По мнению министра, в будущем это не исключено, сообщает РИА «Новости».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, чем вызвана популярность этой темы у российских чиновников.

«Люди просто пытаются поддержать своего главу правительства. Первым же по этому поводу высказался Дмитрий Медведев. Это аппаратные расклады и необходимость поддержать мнение начальника. Попытка создать информационную доминанту, которая изменила бы отношение к работе премьер-министра, перечеркнула бы память о пенсионной реформе и дала повод для социального оптимизма перед выборами. Вся эта дискуссия затеяна для улучшения социального самочувствия. Ведь 80% россиян негативно относятся к пенсионной реформе. Но и эта попытка не удалась, ведь комментарии в основном критические. Если человеку нечего делать на работе пять дней, то зачем его заставлять работать еще пять лет? Кроме того от четырехдневки ожидают понижения доходов и подозревают опасность экономической рецессии. Никто не воспринимает это как некий прорыв и заботу о людях», - отметил он.

Провалом пенсионной реформы объясняет информационную кампанию и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Чиновники об этом говорят, чтобы закрыть чудовищный провал своей пенсионной реформы. Даже не реформы, а просто повышения пенсионного возраста в рамках нашей перманентной реформы. Но есть и объективные требования глобального кризиса. Если рынки упадут, при угрозе безработицы сокращение рабочей недели даст больше рабочих мест», - пояснил он в эфире НСН.