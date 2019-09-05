Выборы и социальное самочувствие. Зачем власти байка о четырехдневке
Политолог и экономист рассказали в эфире НСН, чем вызван вал заявлений о четырехдневной рабочей неделе.
Всесторонне обсудить предложение о введении четырехдневной рабочей недели предложила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе Восточного экономического форума. По мнению министра, в будущем это не исключено, сообщает РИА «Новости».
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН объяснил, чем вызвана популярность этой темы у российских чиновников.
«Люди просто пытаются поддержать своего главу правительства. Первым же по этому поводу высказался Дмитрий Медведев. Это аппаратные расклады и необходимость поддержать мнение начальника. Попытка создать информационную доминанту, которая изменила бы отношение к работе премьер-министра, перечеркнула бы память о пенсионной реформе и дала повод для социального оптимизма перед выборами. Вся эта дискуссия затеяна для улучшения социального самочувствия. Ведь 80% россиян негативно относятся к пенсионной реформе. Но и эта попытка не удалась, ведь комментарии в основном критические. Если человеку нечего делать на работе пять дней, то зачем его заставлять работать еще пять лет? Кроме того от четырехдневки ожидают понижения доходов и подозревают опасность экономической рецессии. Никто не воспринимает это как некий прорыв и заботу о людях», - отметил он.
Провалом пенсионной реформы объясняет информационную кампанию и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Чиновники об этом говорят, чтобы закрыть чудовищный провал своей пенсионной реформы. Даже не реформы, а просто повышения пенсионного возраста в рамках нашей перманентной реформы. Но есть и объективные требования глобального кризиса. Если рынки упадут, при угрозе безработицы сокращение рабочей недели даст больше рабочих мест», - пояснил он в эфире НСН.
Тем не менее экономист считает, что введение четырехдневки могло бы улучшить социально-экономического положение в России, если эта идея рассматривалась всерьез и детально.
«Правительство говорит о сокращении рабочей недели в днях, но не в часах. То есть работать придется по 10 часов. Это неэффективное расходование рабочего времени. Человек работает эффективно не более восьми часов. Тем более что у людей есть и социальные обязанности. Кто будет уделять время детям, забирать их из садика, делать с ними уроки? Поэтому целесообразно сокращать рабочую неделю не только в днях, но и в часах. До 36, 32 часов. И ввести почасовую ставку оплаты труда, потому что сейчас россияне работают больше, чем формальные 40 часов в неделю. Это в свою очередь приведет к повышению производительности труда благодаря автоматизации производства», - сказал Колташов.
Напомним, впервые о введение в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей