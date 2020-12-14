Выборщики в США приступили к голосованию за нового президента страны

Коллегии выборщиков ряда штатов США начали заседания, в ходе которых определят избранных президента и вице-президента страны.

Первыми пройдут голосования выборщиков штатов Вермонт, Теннесси и Индиана. Далее заседания коллегий пройдут в административных центрах остальных 47 штатов, а также — федерального округа Колумбия. Решения выборщиков будут утверждены Конгрессом 6 января.

Все штаты США утвердили итоги голосования, состоявшегося 3 ноября. Большинство голосов получил кандидат в президенты от демократов Джо Байден (306 голосов выборщиков). Вице-президентом избрана Камала Харрис, баллотировавшаяся вместе с Байденом.

Между тем, действующий глава государства Дональд Трамп заявляет о махинациях в ходе голосования и не признаёт своё поражение на выборах. Однако требования юристов команды Трампа о пересчёте голосов были отклонены верховными судами ряда штатов.

