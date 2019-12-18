Вячеслав Володин: Кабмин затягивает работу

Более двухсот законов приняла Госдума в осеннюю сессию, об окончании которой объявил ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, на следующий год приоритетом в работе палаты должно стать обеспечение роста экономики. Для этого правильно было бы стимулировать развитие отдельных отраслей, - сказал Володин, приведя в качестве примера проект о виноградарстве и виноделии. По словам Володина, Госдума выполнила послание Путина на 81%. Законы уже вступили в силу по 70 пунктам из 86, из которых состоит план реализации послания. «Было бы, конечно, лучше, если бы мы до конца года выполнили эту задачу на все 100%», - заметил спикер. И попенял правительству: обращаясь к полпреду кабинета министров в Госдуме Александру Синенко, Володин указал на то, что правительство затягивает внесение в Госдуму «законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение решения задач, которые поставил президент». Некоторые министерства «не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты».



Вместе с тем, в парламентской оппозиции бытует мнение, что в рамках завершившейся сессии Госдума не поддержала целый ряд социально значимых законопроектов. Так, по словам депутата Валерия Гартунга, которые приводят «Известия», в числе отклоненных оказались инициатива о защите материнства и детства, введение шкалы подоходного налога, предоставлявшей льготы малому бизнесу, отмена транспортного налога, от которого правительство обещало отказаться при росте доходов от акцизов.

Один из социально значимых документов под занавес сессии Госдума все же приняла – в третьем, окончательном чтении одобрены изменения в законодательство, касающиеся ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и взаимозаменяемости лекарств. Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, поправки позволят установить единые правила для врачебных назначений и навести порядок на фармацевтическом рынке. Кроме того, будет создан общедоступный реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Органы государственного надзора получат право проверять в регионах соблюдение требований к формированию цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. И, самое главное, закон разрешает ввоз в порядке, определенным правительством, незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания помощи пациентам, которые нуждаются в таких лекарствах. Это позволить избежать ситуаций, когда на россиян заводили уголовное дела за покупку в интернете отсутствующих на российском рынке лекарств для тяжелобольных. Для решения этого вопроса на законодательном уровне потребовалась череда скандалов с задержанием родителей за покупку для своих детей препарата «Фризиум», активное вмешательство правозащитников и СМИ и даже реакция Кремля, где выразили обеспокоенность таким положением дел.

