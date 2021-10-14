«Вы домолчитесь!» Володин пожурил депутатов «Единой России» и пригрозил Зюганову

Председатель Госдумы, член «Единой России» Вячеслав Володин призвал коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым перестать «политизировать» вопросы, связанные с итогами выборов в парламент, пригрозив, что в противном случае «ЕР» потребует проверки результатов самой КПРФ.

«Геннадий Андреевич, вы один из самых опытных политиков. Ну нельзя так, нельзя! Если там, где вы победили, вы считаете, что «Единая Россия» должна это признать, а там где проиграли вы – не признаёте… Так нельзя! Давайте договоримся «на берегу». Если мы признаём результаты там, где вы победили… А так – мы должны выступать! У нас тогда будут выходить Васильев, другие депутаты, будут говорить: «Мы не признаем!» В итоге что? Понятно, чем это закончится. Есть решение ЦИК – всё, точка. Есть претензии? Идите в суд. Не надо политизировать эти вопросы, в суде они должны решаться. Давайте прекратим, это всё разрушает доверие к власти», - высказался Володин на заседании нижней палаты парламента.

Володин также обратился к однопартийцам, призвав активнее защищать победу «Единой России» на выборах в Госдуму – особенно в Москве.

«Единая Россия» молчит? Вы домолчитесь, коллеги. Вы! Потому что там, где победили, защищайте победу. Где депутаты от Москвы? Что молчите?» - возмутился председатель Госдумы.

КПРФ ранее заявляла о непризнании результатов выборов в Москве в части дистанционного электронного голосования. Партия готовила иски в суды, проводила несогласованные с властями акции протеста в виде встреч с депутатами, а накануне депутаты Денис Парфёнов, Сергей Обухов и Валерий Рашкин передали в приёмную президента России обращение с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

