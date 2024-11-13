ВЦИОМ: Треть россиян ожидает «оттепели» в отношениях РФ и США при Трампе

Каждый третий россиянин полагает, что российско-американские отношения улучшатся, когда пост президента США займет Дональд Трамп, следует из опроса ВЦИОМ.

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Еще 46% опрошенных уверены, что с приходом Трампа в Белый дом ничего не изменится, а 6% ждут ухудшения отношений. Помимо прочего 19% убеждены, что Трамп будет хорошим президентом для своей страны, 9% считают, что он может стать одним из лучших, а 35% ждут, что Трамп будет средним президентом.

При этом в 2024 году только 18% россиян заявили, что следили за избирательной кампанией в США. Для сравнения, в 2016 году об этом говорили 24% опрошенных.

Ранее Трамп сообщил, что не исключает возможность возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампРоссияСША

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