ВЦИОМ: Треть россиян ожидает «оттепели» в отношениях РФ и США при Трампе

Еще 46% опрошенных уверены, что с приходом Трампа в Белый дом ничего не изменится, а 6% ждут ухудшения отношений. Помимо прочего 19% убеждены, что Трамп будет хорошим президентом для своей страны, 9% считают, что он может стать одним из лучших, а 35% ждут, что Трамп будет средним президентом.

При этом в 2024 году только 18% россиян заявили, что следили за избирательной кампанией в США. Для сравнения, в 2016 году об этом говорили 24% опрошенных.

Ранее Трамп сообщил, что не исключает возможность возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

