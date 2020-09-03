ВЦИОМ назвал фаворитов на ближайших выборах

С 11 по 13 сентября пройдут выборы в региональные законодательные собрания и областные и городские думы. ВЦИОМ назвал фаворитов среди избирателей.

В пятерку политических объединений, за которые хотят отдать свои голоса россияне, вошла партия «Новые люди». В исследовании отмечается, что за два месяца она увеличила свою узнаваемость в регионах в 2-3 раза. Если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей.

По данным опросов партия успешно преодолела пятипроцентый барьер повсюду, где они участвуют в выборах.

Как рассказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, треть людей сегодня считают, что стране нужнее обновление, чем стабильность. По его словам, россияне не желают мириться с нищетой и неопределенностью.

«34% людей считают, что нашей стране нужнее обновление, чем стабильность, - заявил председатель партии Алексей Нечаев. - Еще полтора года назад это было невозможно себе представить... Думаю, что к выборам в Государственную Думу через год их будет уже не меньшинство, а половина страны и даже больше. Я очень удивляюсь, когда некоторые партии говорят - «Мы консерваторы». Что у нас в России они хотят консервировать? Нищету? Неопределенность? Поэтому люди говорят: какая стабильность, давайте перемены!» - добавил он.

Также в число лидеров политических предпочтений граждан вошли: «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

