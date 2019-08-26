Второй тур выборов главы Абхазии назначен на 8 сентября

Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал достаточного количества голосов для избрания в первом туре голосования. Как пишет «Интерфакс», это стало известно после подведения предварительных итогов. Между тем, по словам председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Тамаза Гогии, голосование назначено на 8 сентября, подчёркивает RT. Ту же дату озвучил спикер республиканского парламента Валерий Кварчия.

Добавим, борьбу за президентское кресло продолжат действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, подчёркивает «Газета.ру».

Напомним, накануне в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5%. Это позволяет признать выборы состоявшимися. Нарушений, влияющих на результаты выборов, в ЦИК не зафиксировали. Также заявлений о нарушениях не поступало и от кандидатов.

Раннее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН отметил заинтересованность российского руководства в чистоте абхазских выборов.

«Россия заинтересована в одном – чтобы в самой Абхазии результаты выборов не ставили под сомнение, не было никаких эксцессов, потрясений, чтобы гражданское общество признало их легитимными и не было противостояния», - заявил политолог.

При этом эксперт отметил, что для россиян в целом выборы в Абхазии пройдут незамеченными, потому что, по мнению политолога, они не предвещают глобальных социально-экономических изменений.

