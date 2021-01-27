Встреча рабочей группы по Карабаху состоится 30 января

Первое заседание трёхсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе пройдёт 30 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя правительства России Алексея Оверчука.

Отмечается, что встреча пройдёт в Москве под председательством Оверчука, а также вице-премьеров Азербайджана и Армении.

Решение о создании рабочей группы по Карабаху было принято в ходе переговоров лидеров РФ, Армении и Азербайджана 11 января. Планировалось, что на первом заседании вице-премьеры трёх стран определят перечень основных направлений работы, при этом в качестве приоритетов были обозначены развитие железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

