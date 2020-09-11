Встреча Путина и Лукашенко пройдёт 14 сентября в Сочи
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированная на 14 сентября, состоится в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что визит Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подписания документов по итогам встречи не планируется.
Ранее Александр Лукашенко отмечал, что во время предстоящих переговоров он планирует расставить точки над i «по чувствительным вопросам отношений между двумя странами».
До этого президент Белоруссии встретился с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. Как отмечает агентство БелТа, в ходе беседы Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем.
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