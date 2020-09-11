Встреча Путина и Лукашенко пройдёт 14 сентября в Сочи

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, запланированная на 14 сентября, состоится в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили информацию о том, что визит Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подписания документов по итогам встречи не планируется.