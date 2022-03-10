Встреча глав МИД России и Турции стартовала в Анталье
В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу
«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции в формате «без галстуков», — отмечается в сообщении российского МИД.
При этом ранее Лавров прибыл в Анталью для встречи и переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил политолог Алексей Чадаев.
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