Встреча глав МИД России и Турции стартовала в Анталье

В турецкой Анталье началась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу

«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции в формате «без галстуков», — отмечается в сообщении российского МИД.

При этом ранее Лавров прибыл в Анталью для встречи и переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Переговоры глав МИД России и Украины в Анталье могут привести к началу диалога между главами обоих государств. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил политолог Алексей Чадаев.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ЛавровМИДТурция
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