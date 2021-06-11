Встреча Байдена и Меркель назначена на 15 июля

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что в ходе переговоров, которые пройдут 15 июля, будут обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, изменение климата, а также международная безопасность и другие темы.

По информации газеты Handelsblatt, помимо прочего Байден и Меркель обсудят строительство газопровода «Северный поток-2».

Ранее стало известно, что 16 июня в Швейцарии встретятся президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, сообщает RT. В Кремле отметили, что переговоры пройдут на женевской вилле Ла Гранж.