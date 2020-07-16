Всеволод Тимофеев утвержден на должность руководителя аппарата Мосгордумы
Депутаты Мосгордумы большинством голосов поддержали кандидатуру Всеволода Тимофеева на должность руководителя аппарата думы. Соответствующее решение принято на заседании в четверг, 16 июля.
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, Тимофеев хорошо зарекомендовал себя как муниципальный руководитель: ранее он возглавлял управы районов Ивановское, Перово, был префектом Восточного административного округа столицы.
«Уверен, что его профессионализм, знания, личные качества станут залогом эффективной деятельности аппарата Мосгордумы», - отметил Шапошников.
Тимофеев — коренной москвич, выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова. К работе на новой должности он приступает уже сегодня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru