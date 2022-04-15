ВС Израиля атаковали провинцию Дамаск в Сирии
14 апреля 202223:58
Израиль нанес удары по нескольким целям в провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили, что в провинции были слышны звуки взрывов.
Ранее, 23 февраля Израиль нанес серию ударов по сирийской провинции Эль-Кунейтра с применением ракет класса «земля–земля».
17 февраля, ВС Израиля запустили ракеты класса «земля–земля» по нескольким целям к югу от Дамаска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru