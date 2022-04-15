ВС Израиля атаковали провинцию Дамаск в Сирии

Израиль нанес удары по нескольким целям в провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Ранее в четверг сирийские СМИ сообщили, что в провинции были слышны звуки взрывов.

Ранее, 23 февраля Израиль нанес серию ударов по сирийской провинции Эль-Кунейтра с применением ракет класса «земля–земля».

17 февраля, ВС Израиля запустили ракеты класса «земля–земля» по нескольким целям к югу от Дамаска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияИзраиль
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