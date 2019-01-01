Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменской

Исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью. Об этом сообщило РБК ссылаясь на источник, близкий к руководству региона, а также собеседника, близкого к Кремлю.

Сообщается, что Шумков обратился с инициативой в Кремль. Однако в администрации президента пока еще не озвучили ответ по этому вопросу. Шумков объясняет необходимость объединить регионы экономической отсталостью и бедностью Курганской области, отметил один из источников. Губернатор считает, что объединение может дать толчок для развития региона, где сейчас отсутствуют точки роста.

Жители Курганской области, скорее всего, одобрят эту инициативу, поскольку многие ездят на заработки в Тюмень, сказал близкий к Шумкову собеседник. При этом источник в Кремле называет инициативу частью пиара — в сентябре в Курганской области состоятся выборы губернатора. Источник отметил, что даже в случае принятия решения об объединении регионов это не сделают в ближайшее время.

Шумкова был назначен временно исполняющим обязанности губернатора в октябре прошлого года, после того как прошлый глава региона Алексей Кокорин ушел в отставку.

