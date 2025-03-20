«Врет, как Геббельс»: Медведев ответил на слова нового канцлера ФРГ Мерца

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уличил во лжи избранного канцлера ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридриха Мерца. Об этом политик написал в Telegram-канале.

Медведев отметил, что Мерц заявил о якобы имеющей место «агрессивной войне» России в Европе. Немецкий политик обвинил Москву в поджогах, заказных убийствах, вандализме, дезинформации.

«Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. Да, именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945. Известно, чем она победно завершилась», - подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев указал, что будущий канцлер «плохо начинает» и может так же закончить.

Ранее Фридрих Мерц выиграл выборы в Бундестаг, заняв первое место с 28,6% голосов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

