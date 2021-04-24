Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп

Президенты РФ и Египта договорились о полном возобновлении авиасообщения Ожидать начала полетов на египетские курорты стоит во второй половине мая Туроператорам нужно уйдет от 7 до 14 дней на разворачивание полетных программ в Египет АТОР оценила стоимость отдыха в Египте с началом чартерных полетов