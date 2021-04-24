Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп
Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Государственный департамент. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Вашингтоне.
🇷🇺🇺🇸 Today, the Russian Chargé d'Affaires used the meeting in @StateDept to strongly reject groundless allegations against @Russia on destabilizing actions across the Euro-Atlantic area.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) April 23, 2021
🔗https://t.co/1eKJz065uq pic.twitter.com/zV1ex5QWnx
Отмечается, что поверенный «решительно отверг» обвинения в адрес Москвы в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе.
По данным бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, американская сторона вызвала временного поверенного в делах РФ в США, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий» России на евроатлантическом пространстве.
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