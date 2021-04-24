Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп

Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Государственный департамент. Об этом сообщается в Twitter посольства России в Вашингтоне.

Отмечается, что поверенный «решительно отверг» обвинения в адрес Москвы в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе.

По данным бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, американская сторона вызвала временного поверенного в делах РФ в США, чтобы выразить «обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий» России на евроатлантическом пространстве.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАГосдеп СШАРоссийское Посольство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры