Вранье и неумение работать. Премьер обрушился с критикой на губернаторов

Психологически дискомфортным для многих участников выдалось заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Проводивший его премьер Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам наказанием за искажение отчетности в сфере здравоохранения, в том числе данных о смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями:

«Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению», - сказал премьер.

В 36 регионах России растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что вызывает опасения, - констатировал Медведев. «Нужно обсудить, с чем это связано, и какие меры предпринять», - сказал премьер. Он отметил, что раньше зачастую региональные власти изменяли нормативные акты и искажали данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. «Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова», - подчеркнул Медведев.

На искажении статистики глава правительства, впрочем, не остановился и затребовал письменные отчеты ото всех губернаторов, в чьих владениях с опозданием вводятся в строй объекты социальной сферы. Велев включить в протокол всех, у кого есть такое отставание, премьер-министр распорядился, чтобы каждый глава субъекта написал бы, в чем причина и что он собирается делать. Для отстающих он даже форму отчета продиктовал: «Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа».

К нынешнему заседанию с участием губернаторов у премьера, видимо, накопилось невысказанное. Ибо от частного он перешел к общим выводам, подвергнув сомнению навыки работы региональных команд:

«Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит. Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?» - поинтересовался глава правительства.

Персональная порция премьерского гнева досталась главе Тувы: Шолбан Кара-оол не смог принять участие в заседании, ожидалось его участие по видеосвязи. «Запросите, где он был», - велел Медведев. Впрочем, вряд ли этим всерьез можно испугать руководителя республики, в которой, как известно, любит отдыхать Верховный главнокомандующий в компании министра обороны…