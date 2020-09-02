Врач Трампа опроверг информацию о микроинсультах президента
Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава США полностью здоров, опровергнув сообщения о серии микроинсультов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Конли, у него нет опасений за здоровье Трампа из-за напряженного графика президента. Врач подчеркнул, что никаких проблем с сердцем у Трампа не было, назвав не соответствующими действительности сообщения в СМИ.
Ранее во вторник Трамп в своем аккаунте в Twitter назвал ложными все сообщения о его проблемах с сердцем. Как отмечает ТАСС, слухи об этом появились после посещения Трампом госпиталя имени Уолтера Рида, который не значился в его графике.
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