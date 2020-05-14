Лётчик Ярошенко получил в тюрьме США маски вместо медпомощи

Администрация американской тюрьмы «Данберри», где отбывает приговор российский летчик Константин Ярошенко, предоставила заключенным по три маски для защиты от коронавируса. Причём, две самодельных, сообщила ТАСС супруга россиянина Виктория Ярошенко. По её словам, на этом закончилась вся помощь.

Ранее адвокат Алексей Тарасов сообщил, что у Ярошенко заметны все симптомы, характерные для COVID-19, и сам лётчик предполагает, что заразился. Как подтвердила Виктория Ярошенко, в этой тюрьме сложилась неблагоприятная ситуация с распространением инфекции. Несмотря на это, администрация пенитенциарного учреждения отказывается сделать тест россиянину на коронавирус. Ранее от COVID-19 умер сокамерник лётчика.

Конастанин Ярошенко был приговорен в сентябре 2011 года американским судом к 20 годам заключения по обвинению в намерении организовать контрабанду наркотиков. Лётчик полностью отрицает вину, считает свой арест, проведенный агентами США в Либерии, провокацией, а дело - сфабрикованным.

