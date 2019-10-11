Вован и Лексус разыграли американского сенатора Грэма

Пранкеры Вован и Лексус позвонили американскому сенатору Линдси Грэму, выдав себя за министра обороны Турции Хулуси Акара. Как отмечает RT, в ходе разговора политик выразил поддержку Анкаре и назвал курдов «угрозой для Турции».

Как отмечает Ura.ru, сенатор в ходе разговора призвал Турцию отказаться от российской системы ПВО С-400.

Тем временем в аппарате Линдси Грэма подтвердили, что сенатор стал жертвой телефонного розыгрыша, пишут «Известия». При этом отмечается, что на публике политик критикует Анкару и выступает за введение санкций против Турции.

