Восемь лет для Ефремова, Меркель о «Северном потоке-2», Медведев и базовый доход

НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня

Восемь лет колонии общего режима – такой приговор вынес Пресненский суд Москвы актеру Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения. «Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ефремова также на три года лишат права управлять транспортным средством. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу Ефремов по решению суда будет находиться в СИЗО.


Решение о судьбе почти достроенного газопровода «Северный поток-2» в контексте дела Навального будет носить общеевропейский характер.

ФОТО: РИА Новости

С таким заявлением выступила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, доказано, что Алексей Навальный был «отравлен», в связи с этим необходима общеевропейская реакция.

Врачи берлинской клиники Charite, куда Навального доставили через два дня после госпитализации в Омске, выявили признаки отравления пациента. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории Бундесвера, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как следует из комментария для СМИ представителя партии Христианско-демократический союз, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы затрагивать проект «Северный поток 2». Европа озвучит свою общую реакцию по этому поводу после того, как получит объяснения от России.


Президент Белоруссии дал большое интервью российским СМИ.

ФОТО: РИА Новости

«Немного пересидел», - признал Александр Лукашенко, говоря о сроках своего пребывания во главе белорусского государства. Но не преминул добавить: «Только я сейчас могу защитить белорусов».

Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Александр Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию. Бенефициарам нестабильности в Белоруссии нужна не столько сама республика, сколько Россия, заявил Лукашенко. Разговора с представителями Координационного совета оппозиции у Александра Лукашенко, по его словам, не будет. При этом президент Белоруссии заявил, что не исключает проведение досрочных выборов после конституционной реформы.


Базовый гарантированный доход предложил ввести в России замглавы Совета безопасности.

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина

На совещании с руководством «Единой России» председатель партии, коим является Дмитрий Медведев, пояснил, что речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности. Летом прошлого года Медведев, будучи еще главой кабинета министров, предлагал ввести в России четырехдневную рабочую неделю. До претворения в жизнь этой идеи дело так и не дошло.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевЛукашенкоСеверный Поток-2Ангела МеркельМихаил Ефремов
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