Восемь лет для Ефремова, Меркель о «Северном потоке-2», Медведев и базовый доход
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Восемь лет колонии общего режима – такой приговор вынес Пресненский суд Москвы актеру Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения. «Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.
Ефремова также на три года лишат права управлять транспортным средством. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу Ефремов по решению суда будет находиться в СИЗО.
Решение о судьбе почти достроенного газопровода «Северный поток-2» в контексте дела Навального будет носить общеевропейский характер.
С таким заявлением выступила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, доказано, что Алексей Навальный был «отравлен», в связи с этим необходима общеевропейская реакция.
Врачи берлинской клиники Charite, куда Навального доставили через два дня после госпитализации в Омске, выявили признаки отравления пациента. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории Бундесвера, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Как следует из комментария для СМИ представителя партии Христианско-демократический союз, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы затрагивать проект «Северный поток 2». Европа озвучит свою общую реакцию по этому поводу после того, как получит объяснения от России.
Президент Белоруссии дал большое интервью российским СМИ.
«Немного пересидел», - признал Александр Лукашенко, говоря о сроках своего пребывания во главе белорусского государства. Но не преминул добавить: «Только я сейчас могу защитить белорусов».
Протесты, вспыхнувшие после президентских выборов, Александр Лукашенко считает управляемыми из США через Польшу и Чехию. Бенефициарам нестабильности в Белоруссии нужна не столько сама республика, сколько Россия, заявил Лукашенко. Разговора с представителями Координационного совета оппозиции у Александра Лукашенко, по его словам, не будет. При этом президент Белоруссии заявил, что не исключает проведение досрочных выборов после конституционной реформы.
Базовый гарантированный доход предложил ввести в России замглавы Совета безопасности.
На совещании с руководством «Единой России» председатель партии, коим является Дмитрий Медведев, пояснил, что речь идет о минимальной сумме, которую должен получать любой человек, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения. Пандемия коронавируса показала важность поддержки людей для социальной стабильности. Летом прошлого года Медведев, будучи еще главой кабинета министров, предлагал ввести в России четырехдневную рабочую неделю. До претворения в жизнь этой идеи дело так и не дошло.
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