Восемь лет для Ефремова, Меркель о «Северном потоке-2», Медведев и базовый доход

Восемь лет колонии общего режима – такой приговор вынес Пресненский суд Москвы актеру Михаилу Ефремову, признав его виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии опьянения. «Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества», - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Ефремова также на три года лишат права управлять транспортным средством. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова - Виталия Захарова, назначив в его пользу компенсацию в размере 800 тысяч рублей. До вступления приговора в законную силу Ефремов по решению суда будет находиться в СИЗО.





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