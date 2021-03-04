Воробьев оценил работу клуба «Активное долголетие» в Королеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил открывшийся в феврале клуб «Активное долголетие» в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.
Воробьев прибыл с визитом в клуб и проверил его работу. Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, в клубе установлено современное оборудование и техника для занятий по компьютерной грамотности и спортивных активностей.
Согласно сообщению пресс-службы, в Подмосковье в настоящее время работают 56 клубов. Для их посещения людям необходимо иметь справку об антителах или вакцинации от коронавируса, отмечает «Радио 1».
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