Вопрос преемника Путина в Кремле неактуален

В Кремле не думают о преемнике Владимира Путина на посту президента России, поскольку до выборов ещё далеко. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал реплику Дмитрия Киселева. Накануне генеральный директор МИА «Россия сегодня» на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ рассказал, что президент России готовит себе преемника, напомнив его же слова: «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», - сказал Дмитрий Киселев.

Так был запущен новый виток дискуссии о потенциальном преемнике нынешнего главы государства.

На президентских выборах 2018 года Владимир Путин получил полномочия на очередной президентский срок до 2024 года. Он, согласно Конституции, станет для Путина последним, поскольку одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. С момента выборов и возобновилась дискуссия о преемнике, - обратила внимание в эфире НСН доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Екатерина Шульман.

«Сразу после выборов 2018 года, как это ни парадоксально, эти разговоры начались. Причём не в социальных сетях и даже не в СМИ, не от комментаторов, не от журналистов, а от лиц, близких к центру принятия решений. Я напомню, что было большое интервью Валерия Зорькина о возможности изменения Конституции, были и выступления у Володина, у Чемезова, у Шойгу, у Нарышкина. То есть дискуссию можно считать открытой ещё с весны 2018 года и, чем дальше, тем она будет интенсивнее и публичнее. При этом каждый этими высказываниями хочет донести что-то своё. Кто-то демонстрирует свою близость к центрам власти, кто-то хочет отговориться от журналистов, которые пристают с вопросами, кто-то хочет заявить свою позицию участника, чтобы его не забыли. Это естественный ход вещей»

Обращает на себя внимание, что никто из вольных или невольных участников дискуссии о преемнике не переходит на персоналии. Во-первых, могут упрекнуть в утрате «инстинкта верноподданного»: дескать, тебе нынешний президент уже не мил, что ты ему замену ищешь? Во-вторых, откровенно говоря, и глянуть-то не на кого: эффект политического тяжеловеса, когда любой идущий на смену выглядит априори слабее уходящего. И в третьих, выбор преемника Владимиром Путиным наверняка окажется неожиданным. Как неожиданным стал когда-то выбор преемника Борисом Ельциным.

