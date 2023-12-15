Володин: В 2023 году Госдума приняла 694 закона

Госдума приняла почти 700 законов в 2023 году. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе завершающего пленарного заседания осенней сессии.

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«За 2023 год мы с вами приняли 694 закона», — приводит слова политика ТАСС.

Володин подчеркнул, что эта цифра «сама говорит за себя». По словам председателя Госдумы, в уходящем году профильные думские комитеты показали более эффективную работу.

Кроме того, Володин отметил, что депутаты приняли за год в том числе 172 социально значимых инициативы.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о запрете становиться учредителем или членом НКО для лиц из перечня нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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