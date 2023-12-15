Володин заявил, что ответственность за цены на яйца несет КПРФ

Он пояснил, что комитет нижней палаты парламента по аграрным вопросам возглавляет Владимир Кашин, являющийся депутатом именно от КПРФ.

Также спикер указал, что за цены, потребительский рынок и стоимость потребительской корзины наряду с ним будут отвечать ещё два профильных комитета Госдумы - торговли и экономической политики, которые возглавляют Владимир Гутенев и Максим Топилин, соответственно.

«У вас с яйцами всё нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмёт, решение будем принимать», - заключил Володин.,

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на яйца в стране является сбоем в работе правительства. По его словам, спрос увеличился, а объёмы производства — нет, сообщает RT.

