Володин представит Россию на инаугурации Мадуро
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет представлять Россию на инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Россию на инаугурации избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро... будет представлять председатель Государственной Думы Федерального Собрания... Вячеслав Володин» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Церемония состоится 10 января в Каракасе.
Николас Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы по итогам выборов, прошедших в июле. Политик получил 51,2% голосов, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru