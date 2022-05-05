Володин опроверг мобилизацию в РФ 9 мая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о том, что в РФ 9 мая планируется объявить мобилизацию. Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды».

«Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» информацию о том, что 9 мая в России якобы планируют объявить мобилизацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры