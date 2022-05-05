Володин опроверг мобилизацию в РФ 9 мая
5 мая 202221:23
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о том, что в РФ 9 мая планируется объявить мобилизацию. Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды».
«Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу», - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» информацию о том, что 9 мая в России якобы планируют объявить мобилизацию.
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5 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru