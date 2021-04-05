Володин назвал новую дату отчёта правительства в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что правительству предложат в мае отчитаться о своей работе в 2020 году.
По его словам, этот вопрос обсудят с фракциями на совете Госдумы.
«Мы не будем отодвигать далеко дату отчёта правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», - написал Володин.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что кабмин намерен обратиться к депутатам с просьбой о переносе отчёта с 21 апреля на более позднюю дату, так как на эту же дату было назначено послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает RT.
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