Володин навал выборы в США «постановочным шоу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал американские выборы президенты «постановочным шоу между двумя партиями». Такой комментарий он дал в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Володина, за борющимся кандидатами стоят элиты с собственными интересами. Также он добавил, что избирательная система США далека от демократии.

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».

