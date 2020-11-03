Володин навал выборы в США «постановочным шоу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал американские выборы президенты «постановочным шоу между двумя партиями». Такой комментарий он дал в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Володина, за борющимся кандидатами стоят элиты с собственными интересами. Также он добавил, что избирательная система США далека от демократии.

Америка сегодня в 59-й раз выбирает президента страны. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает кандидата республиканца Дональда Трампа на пять пунктов в 12 штатах. Большая часть из них считается ключевыми или «колеблющимися».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СШАВячеслав Володин
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