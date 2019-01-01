Война элит. Кто объясняет россиянам, любить или ненавидеть губернатора?

Очень редко губернатор не нравится общественности, проживающей на данной территории, просто так. Между человеком и губернатором такая пропасть, что если его не информировать постоянно о плюсах и минусах работы главы, то он может вообще не знать, кто правит регионом. Для того чтобы люди понимали, любить им губернатора или нет, кроме традиционной бесхозяйственности, которая у нас встречается регулярно на всех территориях, включая финансово обеспеченную Москву, необходимо, чтобы какие-то группы, обладающие коммуникативными ресурсами и желанием, информировали общественность о действиях губернатора. И эти межэлитные конфликты были и в Челябинской области, причём давно, ещё со времён предыдущего губернатора, и в Мурманской области, тоже давно. Так в своё время было и в Ивановской области, и в Нижнем Новгороде, и во Владимирской области. Так было на многих территориях, где губернатор либо не умел, либо не считал необходимым выстраивать отношения с местными элитами, и они начинали с ним воевать. Соответственно то, что называется периодически в разных статьях межэлитными конфликтами, чаще всего и вызывает отторжение к главам регионов, в том числе к тем, кто был упомянут в статье РБК», — заметил собеседник НСН.

Гораздо реже, по словам политолога, для формирования антирейтинга губернатора не нужны усилия специалистов, его собственных действий, порой, достаточно для создания негативного образа.

«Иногда просто губернатор - дебил. Не умеет, не хочет работать, осуществляет какие-то шаги или высказывания, которые раздражают людей. В этом случае не нужно никаких межэлитных конфликтов, люди сами видят, что дороги разрушены, дома не ремонтируются, цены растут, рабочих мест нет. И они просто не любят этого человека, и всё. Такое тоже случается, но реже. Всё-таки, как причинение добра, так и нанесение ущерба обычно следствие продуманных шагов, над которыми работают специалисты», — заключил Колядин.