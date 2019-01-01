Война элит. Кто объясняет россиянам, любить или ненавидеть губернатора?
Экс-глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике рассказал НСН, кто меняет глав регионов.
Закрытые соцопросы граждан, проведённые в марте этого года для администрации президента, показали, в каких регионах России больше всего желают смены губернатора, пишет РБК со ссылкой на источники. Так, самый высокий запрос на смену главы региона обнаружен в Севастополе, Архангельской области, республике Коми и Ингушетии. В десятку лидеров антирейтинга также вошли губернаторы, которые уже лишились своих должностей. Среди них глава Калмыкии Алексей Орлов, глава Алтая Александр Бердников, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, глава Челябинской области Борис Дубровский.
В эфире НСН бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин заявил, что смена губернатора происходит, как правило, из-за его конфликта с местными элитами, и лишь в редких случаях - из-за недовольства населения его работой.
«Первое, на протяжении последних лет регулярно осенью и весной проходили отставки губернаторов. Главным образом осенью, после выборов. Это делается для того, чтобы назначенные врио, часто приехавшие со стороны, могли войти в курс дел региона. Необходимо, чтобы с ними познакомился электорат, прежде чем проводить выборы. Второе, и этой весной, и прошлой снимали людей, на чьих территориях был серьёзный конфликт элит.
Очень редко губернатор не нравится общественности, проживающей на данной территории, просто так. Между человеком и губернатором такая пропасть, что если его не информировать постоянно о плюсах и минусах работы главы, то он может вообще не знать, кто правит регионом. Для того чтобы люди понимали, любить им губернатора или нет, кроме традиционной бесхозяйственности, которая у нас встречается регулярно на всех территориях, включая финансово обеспеченную Москву, необходимо, чтобы какие-то группы, обладающие коммуникативными ресурсами и желанием, информировали общественность о действиях губернатора. И эти межэлитные конфликты были и в Челябинской области, причём давно, ещё со времён предыдущего губернатора, и в Мурманской области, тоже давно. Так в своё время было и в Ивановской области, и в Нижнем Новгороде, и во Владимирской области. Так было на многих территориях, где губернатор либо не умел, либо не считал необходимым выстраивать отношения с местными элитами, и они начинали с ним воевать. Соответственно то, что называется периодически в разных статьях межэлитными конфликтами, чаще всего и вызывает отторжение к главам регионов, в том числе к тем, кто был упомянут в статье РБК», — заметил собеседник НСН.
Гораздо реже, по словам политолога, для формирования антирейтинга губернатора не нужны усилия специалистов, его собственных действий, порой, достаточно для создания негативного образа.
«Иногда просто губернатор - дебил. Не умеет, не хочет работать, осуществляет какие-то шаги или высказывания, которые раздражают людей. В этом случае не нужно никаких межэлитных конфликтов, люди сами видят, что дороги разрушены, дома не ремонтируются, цены растут, рабочих мест нет. И они просто не любят этого человека, и всё. Такое тоже случается, но реже. Всё-таки, как причинение добра, так и нанесение ущерба обычно следствие продуманных шагов, над которыми работают специалисты», — заключил Колядин.
Напомним, в конце апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 15 критериев оценки эффективности работы губернаторов и региональных органов власти. Одним из главных в списке значится уровень доверия к власти.
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