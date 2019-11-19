Военные РФ рассказали о поджоге российского патруля в Сирии

Уточняется, что военные в результате инцидента не пострадали. Также исправной осталась техника. Благодаря этому колонна смогла продолжить патрулирование. Как отмечает «Свободная Пресса», для того, чтобы не допустить несчастных случаев старшим колонны было принято решение объехать группу провокаторов, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.

Ранее сообщалось, что атаку могли совершить члены Рабочей партии Курдистана. Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в беседе с НСН заявил, что данный инцидент, скорее всего, является провокацией, и не имеет прямого отношения к сирийским курдам.

