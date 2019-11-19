Военные РФ рассказали о поджоге российского патруля в Сирии
На севере Сирии во время совместного патрулирования машины российских и турецких военных забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью, сообщают Известия. По словaм предстaвителя российского Центрa по примирению врaждующих сторон в Сирии произошедшее можно считaть провокaцией.
Уточняется, что военные в результате инцидента не пострадали. Также исправной осталась техника. Благодаря этому колонна смогла продолжить патрулирование. Как отмечает «Свободная Пресса», для того, чтобы не допустить несчастных случаев старшим колонны было принято решение объехать группу провокаторов, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.
Ранее сообщалось, что атаку могли совершить члены Рабочей партии Курдистана. Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Муххамад в беседе с НСН заявил, что данный инцидент, скорее всего, является провокацией, и не имеет прямого отношения к сирийским курдам.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Американские астронавты не попали в состав новых экипажей «Союза»
- МВД и Минэкономики утвердили порядок получения «красивых автономеров»
- Мост через Лену как залог хорошего социального самочувствия
- Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
- Компромисс или шантаж? Почему Украина не приняла предложение «Газпрома»