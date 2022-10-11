Во Владимирской области начались съемки фильма о ВОВ

Во Владимирской области начались съемки фильма о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает местная пресса.

Местные жители встретили актера Максима Костромыкина, который будет играть одну из ключевых ролей.



Костромыкин рассказал, что сыграет роль ветврача.

Как сообщается, съемочные действия будут идти около озера в поселке Вяткино.





