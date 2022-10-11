Во Владимирской области начались съемки фильма о ВОВ
11 октября 202220:40
Во Владимирской области начались съемки фильма о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает местная пресса.
Местные жители встретили актера Максима Костромыкина, который будет играть одну из ключевых ролей.
Костромыкин рассказал, что сыграет роль ветврача.
Как сообщается, съемочные действия будут идти около озера в поселке Вяткино.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+13 969 / сут.
Умерли
388 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+31 509 / сут.
- Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года
- Во Владимирской области начались съемки фильма о ВОВ
- Российский спецназ уничтожил войска ВСУ под Кременной
- Американец побил рекорд, продержав гитару на подбородке дольше всех в мире
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло под Новосибирском
- Липецкая область направила на Донбасс учебные материалы для школ
- Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области
- В Москве спрогнозировали ночные заморозки
- Посол КНДР заявил о поддержке действий России на Украине
- Президент России и глава МАГАТЭ обсуждают ситуацию на Запорожской АЭС
11 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru