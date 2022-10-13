Во Владимирской области мобилизованным пообещали выплату в 100 тысяч рублей

Власти Владимирской области пообещали каждому из мобилизованных выплатить единовременно 100 тысяч рублей. Об этом в своих соцсетях написал глава региона Александр Авдеев.



По словам Авдеева, сумму перечислят на счет мобилизованного в течение недели. Губернатор отметил, что решение принято, чтобы оказать мужчинам поддержку от родной области.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Президент Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек







