Во Владимирской области мобилизованным пообещали выплату в 100 тысяч рублей
Власти Владимирской области пообещали каждому из мобилизованных выплатить единовременно 100 тысяч рублей. Об этом в своих соцсетях написал глава региона Александр Авдеев.
По словам Авдеева, сумму перечислят на счет мобилизованного в течение недели. Губернатор отметил, что решение принято, чтобы оказать мужчинам поддержку от родной области.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев. Президент Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек
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