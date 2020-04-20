Во Владикавказе сотни человек вышли на митинг против местных властей

До 700 человек собрались в центре Владикавказа, требуя отставки местных властей и назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым.

Как сообщает «МК», несколько групп митингующих пытаются проникнуть на площадь Свободы, при этом сотрудники полиции начали точечно задерживать демонстрантов.

При этом некоторые из собравшихся отказываются верить в опасность коронавируса, считая, что таким образом власти республики пытаются «заставить их сидеть дома».

В соцсетях пишут, что к месту событий стягиваются подразделения «Росгвардии».



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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:МитингСеверная ОсетияРосгвардия
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