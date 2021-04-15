ВМС Украины обвинили РФ в провокациях в Азовском море
ВМС Украины предъявили РФ обвинения в нарушении норм международного морского права путем создания помех боевому дежурству украинских катеров в Азовском море. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице Facebook ВМС Украины.
Отмечается, что препятствия создавали водки ФСБ РФ. Согласно сообщению, инцидент произошел в четверг вечером.
В украинском военно-морском ведомстве заявили, что несмотря на «провокации и целенаправленные действия россиян», группа ВМФ выполняла необходимые задачи. По утверждению ВМС, Украина продолжит обеспечение безопасности страны с моря в соответствии со всеми нормами международного права.
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