Власти Владимира сообщили о завершении ремонта 12 автодорог города
Власти Владимира сообщили о завершении капремонта 12 автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 2022 года.
Таким образом, всего за время проекта было отремонтировано 17 автодорог протяженностью 11,7 км и площадью 168 000 кв. м. Отремонтированы дороги, в частности, на улицах Егорова, Погодина, Гагарина и других.
Власти отметили, что изначально планировался ремонт 15 атводорог, но за счет экономии бюджет удалось выделить еще на две. По данным властей, на ремонт было выделено 250 млн рублей, из которых 200 млн поступили из федерального бюджета, 50 млн - из городского.
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