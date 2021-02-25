Власти Украины предписали заблокировать портал РБК и ещё 425 сайтов
Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать 426 сайтов, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
В сообщении говорится, что соответствующее решение было принято Голосеевским районным судом Киева. Основанием стала статья уголовного кодекса Украины «мошенничество, совершённое в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники».
В списке сайтов, которые требуют заблокировать, есть и российские, например РБК, «Аргументы недели», «Финновости» и другие. Полный список ресурсов, подлежащих блокировке, опубликован на сайте Нацкомиссии.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал сумму, которую Украина потеряла из-за русофобского курса нынешних властей, сообщает «Свободная пресса». По его словам, прямые потери только в торговле составили примерно 100 миллиардов долларов.
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