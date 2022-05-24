Власти Украины объявили о согласовании увольнения гендиректора «Укртранснафты»


Кабинет министров Украины согласовал решение об увольнении Николая Гавриленко с должности генерального директора компании «Укртранснафта». Данное распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Путин и Зеленский вошли в топ-10 самых влиятельных лидеров по версии Time

Также сообщается об избрании нового генерального директора акционерного общества «Укртранснафта» в лице Владимира Цепенды. О причинах смены главы компании не сообщается.

Ранее Цепенда занимал пост главы управления закупок «Укртрансгаза».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры