Власти Украины объявили о согласовании увольнения гендиректора «Укртранснафты»
24 мая 202200:58
Кабинет министров Украины согласовал решение об увольнении Николая Гавриленко с должности генерального директора компании «Укртранснафта». Данное распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Также сообщается об избрании нового генерального директора акционерного общества «Укртранснафта» в лице Владимира Цепенды. О причинах смены главы компании не сообщается.
Ранее Цепенда занимал пост главы управления закупок «Укртрансгаза».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru