Власти США ужесточили экспортный контроль для России и Йемена
Россия и Йемен исключены из списка стран, которые могли пользоваться преимуществами при покупке американской продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США.
В документе, который был опубликован в электронной базе Федерального реестра, указано, что данное решение продиктовано соображениями нацбезопасности. Как стало известно из документа, ограничения коснутся ракетной и ядерной индустрии. Ранее РФ была в группе A:2 и A:4, сейчас перешла в категории D:2 и D:4.
На практике это может значить ужесточение получения лицензий, ограничения на экспорт и реэкспорт определенных товаров, а также проведение дополнительных проверок и запрет на поставку части продукции внутри страны. Йемен был переведен в категорию D1 из группы B.
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