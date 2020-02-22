Власти США ужесточили экспортный контроль для России и Йемена

Россия и Йемен исключены из списка стран, которые могли пользоваться преимуществами при покупке американской продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США.



В документе, который был опубликован в электронной базе Федерального реестра, указано, что данное решение продиктовано соображениями нацбезопасности. Как стало известно из документа, ограничения коснутся ракетной и ядерной индустрии. Ранее РФ была в группе A:2 и A:4, сейчас перешла в категории D:2 и D:4.

На практике это может значить ужесточение получения лицензий, ограничения на экспорт и реэкспорт определенных товаров, а также проведение дополнительных проверок и запрет на поставку части продукции внутри страны. Йемен был переведен в категорию D1 из группы B.

