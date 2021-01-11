Власти США признали нового президента Киргизии
Власти США признают Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии по результатам досрочного голосования, состоявшегося в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Киргизии.
Как отметили в диппредставительстве, США ожидают углубления партнёрства между государствами «посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19», а также совместной борьбы с коррупцией и международной преступностью.
Досрочные выборы прошли в Киргизии 10 января. Предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре прошлого года, напоминают argumenti.ru. По предварительным данным, новым главой государства избран Садыр Жапаров, набравший более 80% голосов граждан.
Кроме того, в Киргизии состоялся референдум о выборе формы правления. По предварительным итогам после обработки 50% бюллетеней, более 80% граждан проголосовали за президентскую республику.
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