Власти США признали нового президента Киргизии

Власти США признают Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии по результатам досрочного голосования, состоявшегося в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Киргизии.

Как отметили в диппредставительстве, США ожидают углубления партнёрства между государствами «посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19», а также совместной борьбы с коррупцией и международной преступностью.

Досрочные выборы прошли в Киргизии 10 января. Предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов в октябре прошлого года, напоминают argumenti.ru. По предварительным данным, новым главой государства избран Садыр Жапаров, набравший более 80% голосов граждан.

Кроме того, в Киргизии состоялся референдум о выборе формы правления. По предварительным итогам после обработки 50% бюллетеней, более 80% граждан проголосовали за президентскую республику.

