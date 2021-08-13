Власти: слова чиновника о «ноющей куче дерьма» - его личное дело

«Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело», — заявили в пресс-службе губернатора региона Александра Усса, передает РБК.

Напомним, так Агафонов раскритиковал жителей регионального центра, оставивших возмущенные комментарии в соцсетях не заметившего смог над городом фигуриста Алексея Ягудина.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?». Спустя несколько минут чиновник удалил пост.

