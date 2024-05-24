Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Дипломат посольства России в Бухаресте был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел.

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

В сообщении говорится, что решение о высылке было принято в связи с тем, что действия российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на объявление её дипломата нежелательным лицом.

Ранее российские власти объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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