Власти провинции Панджашер обвинили Пакистан в поддержке талибов
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства президента Гани провозгласил себя его и.о., обвинил Пакистан в поддержке боевиков "Талибана" (запрещенная в РФ организация). Видеообращение Салеха опубликовал индийский телеканал CNN-News18.
Салех отверг обвинения в бегстве из страны. Он заявил, что находится на своей базе в Панджшерском ущелье. "Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана"*, их союзников из Аль-Каиды*(запрещенная в РФ организация) и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", - заявил Салех.
Салех рассказал, что бойцы сопротивления, а также боевики потеряли в боях людей. Он умолчал о количестве погибших или пострадавших. Политик заявил, что сопротивление будет действовать и дальше,.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября
- Только один из 125 охранников посольства Великобритании в Кабуле эвакуировался
- В ДТП в Башкирии погиб ребенок
- Талибы заявили об установлении полного контроля над Афганистаном
- В районной администрации Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
- Захарова раскритиковала действия НАТО в Афганистане
- Иностранцы смогут оформлять многократные туристические визы в РФ
- Эксперты и предприниматели поддержали программу «Миллион призов»
- Третьяк заявил, что к Олимпиаде в Пекине будут готовить две сборных России
- Телеграм: МВД против русофобии, КПРФ против закона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru