Власти провинции Панджашер обвинили Пакистан в поддержке талибов

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства президента Гани провозгласил себя его и.о., обвинил Пакистан в поддержке боевиков "Талибана" (запрещенная в РФ организация). Видеообращение Салеха опубликовал индийский телеканал CNN-News18.

Салех отверг обвинения в бегстве из страны. Он заявил, что находится на своей базе в Панджшерском ущелье. "Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана"*, их союзников из Аль-Каиды*(запрещенная в РФ организация) и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан", - заявил Салех.

Салех рассказал, что бойцы сопротивления, а также боевики потеряли в боях людей. Он умолчал о количестве погибших или пострадавших. Политик заявил, что сопротивление будет действовать и дальше,.

