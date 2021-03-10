Власти Польши обвинили высланного консула РФ в нарушении самоизоляции

Как отметил Жарын в беседе с Польским агентством печати, консул, зная о болезни, «не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей».

Власти Польши 8 февраля объявили российского дипломата персоной нон грата. Мера стала ответом на высылку из России консула Польши, участвовавшего в несанкционированной акции 23 января.

