Власти Польши обвинили высланного консула РФ в нарушении самоизоляции
Генконсул России в Познани, объявленный в Польше персоной нон грата, не соблюдал режим самоизоляции после заражения COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.
Как отметил Жарын в беседе с Польским агентством печати, консул, зная о болезни, «не соблюдал санитарные правила, принимал участие во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей».
Власти Польши 8 февраля объявили российского дипломата персоной нон грата. Мера стала ответом на высылку из России консула Польши, участвовавшего в несанкционированной акции 23 января.
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