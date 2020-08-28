Власти Новосибирской области обсудили развитие областного центра

Вопросы развития областного центра обсудили на рабочей встрече губернатора Андрея Травникова с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска.

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, член Совета Федерации РФ Владимир Городецкий.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона подчеркнул, что власти слышат запросы горожан и продолжат решать задачи развития города вместе.

«В арсенале команды губернатора – полномочия региональных органов власти, возможности продвижения проектов по развитию Новосибирска на федеральном уровне, региональное законотворчество, инициативы депутатов и общественников, поддержка сторонников. Все это нужно поставить на службу во благо жителей Новосибирска», - пояснил Травников.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив отметил, что невозможно реализовать стратегию устойчивого развития Новосибирской области без особого внимания к административному центру.

«Новосибирск – это локомотив развития всей экономики области. Должно быть взаимопонимание на всех уровнях власти – только тогда можно воплощать в жизнь большие проекты и инициировать новые, - отметил он.

По словам председателя Законодательного Собрания, областному центру сейчас оказывается большая поддержка из федерального бюджета, строятся крупные спортивные объекты, перинатальный центр и новые современные школы.

